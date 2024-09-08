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Siber güvenlikte yol haritası! Yerli ve milli teknoloji

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 11:43
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Siber güvenlikte yol haritası! Yerli ve milli teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Siber güvenlikte yerli ve milli çözümlerle dışa bağımlılığın azaltılacağı belirtilirken, Bakan Uraloğlu "Siber tehditlere yönelik kapasiteyi ve kabiliyetleri artırarak, yapay zekâ ve büyük veri altyapılarıyla tehditlerin tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz." dedi.

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