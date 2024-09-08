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Narin Güran'ın cesedi dereye ne zaman atıldı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 11:54 Güncelleme: 08.09.2024 12:05
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Narin Güran’ın cesedi dereye ne zaman atıldı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvala konulmuş şekilde bulunurken, A Haber canlı yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Dr. Alkan, "En yakın bölgede bir şekilde ortadan kaldırmayı düşünmüşler." dedi. Bölgede ısrarla arama yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, "Sonradan buraya getirildiği fikrine şu anda katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

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