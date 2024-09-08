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Milli Halterci Uğur Yumuk Paralimpik Oyunları'nda 7. oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 15:36
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Milli Halterci Uğur Yumuk Paralimpik Oyunları’nda 7. oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 72 kiloda mücadele eden Para Halter Milli sporcusu Uğur Yumuk, uluslararası arenada mücadele ederek yarışmayı 7. sırada tamamladı.

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