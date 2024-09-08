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Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı! "Yüreğimizi dağladı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 08.09.2024 19:29 Güncelleme: 08.09.2024 19:34
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Emine Erdoğan’dan Narin paylaşımı! Yüreğimizi dağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı." ifadelerini kullandı.

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