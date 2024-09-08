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19 gün sonra gelen acı haber! Minik Narin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:07 Güncelleme: 08.09.2024 18:35
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19 gün sonra gelen acı haber! Minik Narin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Türkiye'yi derinden sarsan acı haberin ardından minik Narin’in yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan videoda Narin'in arkadaşlarıyla beraber el salladığı görülüyor.

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