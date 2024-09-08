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MSB'den Muğla'daki orman yangınına helikopter desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 08.09.2024 19:03
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MSB’den Muğla’daki orman yangınına helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Denizova Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

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