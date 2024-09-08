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Gelecek Partisi'nde istifa depremi! Kula İlçe Başkanı partisinden ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 08.09.2024 19:45
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Gelecek Partisi’nde istifa depremi! Kula İlçe Başkanı partisinden ayrıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Okan Camcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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