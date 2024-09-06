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Bakan Kurum'dan İBB'ye net kaçak yapı uyarısı! Durdurun yoksa...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 06.09.2024 22:38 Güncelleme: 06.09.2024 23:16
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Bakan Kurum’dan İBB’ye net kaçak yapı uyarısı! Durdurun yoksa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada İBB'ye kaçak yapı uyarısında bulunarak, "Bunlar suçüstü yakalandılar. Boğaz'da onlarca örneği var. İBB'yi uyarıyorum. Boğaz'da kaçak yapı varsa müsaade etmeyin. Varsa yapılan durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Buradan tüm Türkiye duysun. Varsa kaçak yapı durdursunlar. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin." dedi.

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