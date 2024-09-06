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İsrail'in saldırısında Türk aktivist şehit oldu! Dışişleri'nden açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 17:34 Güncelleme: 06.09.2024 17:52
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İsrail’in saldırısında Türk aktivist şehit oldu! Dışişleri’nden açıklama...

İsrail işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivistin şehit olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz” denildi.

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