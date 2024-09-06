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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kosova İslam Birliği’ne ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 06.09.2024 21:00
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan Kosova İslam Birliği’ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine’de Kosova İslam Birliğini (KİB) ziyaret etti.

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