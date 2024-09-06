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CHP'de tüzük değişikliği kabulü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 23:02 Güncelleme: 06.09.2024 23:09
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CHP’de tüzük değişikliği kabulü!

Son dakika... CHP'de 900 üzerinde oy çokluğu ile tüzük değişikliği kabul edildi.

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