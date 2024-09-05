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Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 10:50 Güncelleme: 05.09.2024 11:02
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Son dakika | MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

Son dakika haberi...MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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