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MİT'ten PKK'nın bomba uzmanlarına Irak'ta operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:47 Güncelleme: 30.08.2024 13:25
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MİT’ten PKK’nın bomba uzmanlarına Irak’ta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi. İki terörist de patlayıcı hazırlarken öldürüldü.

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