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İzmir'deki akım faciasında 42 sanık ilk kez hakim karşısında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:38 Güncelleme: 05.09.2024 09:40
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İzmir’deki akım faciasında 42 sanık ilk kez hakim karşısında

İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası aralarında İZSU ve Gdz Elektrik genel müdürlerinin de bulunduğu sanıklar "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılanacak.

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