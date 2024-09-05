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YÖK'ten 'sahte diploma' iddialarıyla ilgili açıklama

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:58
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YÖK’ten ’sahte diploma’ iddialarıyla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bazı basın yayın organlarında yer alan sahte diploma iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiştir" denildi.

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