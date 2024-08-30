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MİT'ten suç örgütü Camgöz Grubu'na darbe! Deniz kod Binali CAMGÖZ Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 08:57 Güncelleme: 30.08.2024 09:03
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MİT’ten suç örgütü Camgöz Grubu’na darbe! Deniz kod Binali CAMGÖZ Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018’de yurtdışına kaçan “CAMGÖZ Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod Binali CAMGÖZ’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirilmesini sağladı.

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