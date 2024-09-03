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Yunan basını Netflix'in 'Famagusta' rezaletine sahip çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:47
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Yunan basını Netflix’in ’Famagusta’ rezaletine sahip çıktı!

Dijital yayın platformu Netflix, Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Türk askerini karalayan Rum dizisini yayımlayacağını duyurdu. Kara propaganda dizisinde Kıbrıslı Türklere yapılan katliamlardan bahsedilmezken, 'Famagusta' dizisine günlerdir tepki yağıyor. Yunan basını da skandal yapıma sahip çıkarken Yunanistan da tartışmalara dahil oldu.

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