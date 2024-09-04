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Başkan Erdoğan Rusya'daki BRICS Zirvesi'ne katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:50 Güncelleme: 04.09.2024 17:37
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Başkan Erdoğan Rusya’daki BRICS Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.

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