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Dışişleri'nden Netanyahu tepkisi: Kabul edilemez

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 15:13
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Dışişleri’nden Netanyahu tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açıklamaları üzerine açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Netanyahu’nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir." denildi.

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