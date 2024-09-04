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CHP'de 52. madde çatlağı! Yetki Genel Merkez'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 11:23 Güncelleme: 04.09.2024 11:38
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CHP’de 52. madde çatlağı! Yetki Genel Merkez’de

Tüzük kurultayı arefesindeki CHP'de 52. madde krizi yaşanıyor. Milletvekilleri adaylarının belirlenmesinde genel merkeze geniş yetkiler veren 52. maddeyi tartışmaya açan partililerin tepkisi giderek büyüyor. Özgür Özel'e de duydukları rahatsızlıkları dile getiren partililerin tepkisine rağmen, CHP liderinin söz konusu maddeyi savunmaya devam ettiği öğrenildi.

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