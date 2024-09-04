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PKK'nın Avrupa yapılanmasındaki üyesi İzmir'de yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:52
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PKK’nın Avrupa yapılanmasındaki üyesi İzmir’de yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi İzmir'deki adresinde kıskıvrak yakalandı. Örgüt üyesi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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