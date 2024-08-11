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CHP tüzük kurultayına gidiyor! Öne çıkacak talepler belli oldu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:28
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CHP tüzük kurultayına gidiyor! Öne çıkacak talepler belli oldu

CHP'nin 4-9 Eylül'de yapılacak olağanüstü tüzük kurultayında, cumhurbaşkanı adayı da dahil tüm adayların "ön seçim"le belirlenmesi, milletvekilleri ve belediye başkanlarına "dönem sınırı" getirilmesi, Parti Meclisi (PM) üye sayısının artırılması ve "eşit temsil" politikasının uygulanmasına yönelik talepler öne çıkacak.

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