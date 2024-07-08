CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu yakınlarının tasfiye süreci sonrası karşı atak! Tüzük değil seçimli kurultay kartı

CHP'DE TASFİYE SÜRECİ

Kurultay sürecinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine karşı örtülü bir mücadele başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Nisan'da ilk büyük hamlesini yaparak tasfiye operasyonunu başlatmıştı. Bu tarihte il başkanlarına genelge yollayan Özel, seçim sürecini sabote eden tüm partililerin delilleriyle beraber isim ve soyisimlerini istemiş, bu kişilerin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurmuştu.