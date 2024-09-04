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Son dakika | Irak'ın kuzeyine operasyon! Hedefler vuruldu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 11:39 Güncelleme: 04.09.2024 11:50
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine operasyon! Hedefler vuruldu

Son dakika haberi...Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef vuruldu.

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