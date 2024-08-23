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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 17:49 Güncelleme: 23.08.2024 17:55
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 1 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

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