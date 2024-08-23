Türkiye Yüzyılı’nda sağlıkta altın çağ! Bakan Memişoğlu net konuştu: Dünyanın en iyi hizmetini üretiyoruz

Krizleri en iyi yöneten, millet-vatan olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplum olduklarını belirten Memişoğlu, "Bizim sorunumuz, krizler olmadığı zaman da birbirimizle uğraşmaya başlamamız." dedi.

Yüzyılın, hatta dünya tarihinin en büyük depremlerinden birinin 6 Şubat 2023'te yaşandığını söyleyen Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Hatay'a ve Osmaniye'ye baktığında çok gelişmiş dedikleri ülkelerin ağzının açık kaldığını ve "Nasıl yaptınız?" diye sorduğunu ifade etti.