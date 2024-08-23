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Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 11:55 Güncelleme: 23.08.2024 12:08
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Irak’ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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