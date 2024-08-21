Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele zaptı! PKK’da büyük panik! Elebaşı Karasu korkuyu böyle itiraf etti

"Satıldıklarını" savunan Karasu, "Türkiye'yle ilişkiden dolayı ekonomik alan biraz rahatlayacakmış. Bu, satmadır. Bunun başka anlamı yok." dedi.

"YASAKLI ÖRGÜT" SANCISI

Irak'ın terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesinden de rahatsız olan terörist, "Ya sen PKK'yı nasıl düşman ilan ediyorsun. PKK onurunuzu kurtardı" diyerek PKK'nın DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini iddia etti.

Kaos çağrısı yapan Karasu, Iraklıların bu karara direnmesi gerektiğini öne sürerek, "Irak'la Türkiye'nin bu anlaşmalarına karşı çıkmalıdırlar. Kürt siyasi partileri karşı çıkmalı. Bu, aslında bir nevi teslim olmadır." iddiasında bulundu.