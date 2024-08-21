Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele zaptı! PKK'da büyük panik! Elebaşı Karasu korkuyu böyle itiraf etti
Türkiye ile Irak arasında imzalanan Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı, PKK'da büyük panik yarattı. Örgütün sözde elebaşlarından Mustafa Karasu yaptığı açıklamada, anlaşmadan duydukları rahatsızlıkları bir bir itiraf etti. Terörle mücadeleyi iki ülkenin birlikte yürütecek olmasıyla iyice köşeye sıkışan PKK'daki korkunun ayak sesleri, Karasu'nun ağzından bir bir işte böyle döküldü.
Türkiye, Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonların yanı sıra diplomasi hamleleriyle de sinsi örgütü köşeye sıkıştırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Nisan ayında Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Irak'ın terör örgütü PKK'ya karşı tavrı değişti. Ülke terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da iki ülke arasında "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Söz konusu zapt Türkiye'nin terör örgütü ile mücadelesi için önemli bir adım oldu.
PKK PANİKLEDİ
Ankara'da atılan tarihi imza terör örgütü PKK'yı zıplattı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu örgütün paçavralarından birine yaptığı açıklamada Türkiye ile yapılan anlaşma sebebiyle Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi ve Barzani yönetimini hedefe koydu Talabani'yi ise savundu.
PKK ELEBAŞLARINDAN MUSTAFA KARASU KORKU İÇİNDE
"Irak'ı bu noktaya getiren, esas olarak KDP'nin politikalarıdır. Türkiye ile KDP, birlikte Irak üzerinde baskı yaparak Irak'ı bu savaş içine çekmişlerdir. Bize karşı savaşın parçası haline getirmişlerdir." iddiasında bulundu.
Terörist Karasu, Barzanilerin Talabaniler ile çekişme içinde olduğunu savunarak, "Irak'ı da bu işin içine şantaj yaparak kattı. Irak'a şantaj yapıyor; sen bu politikaları izlemezsen ben Türk devletiyle daha fazla iş birliğine girerim, Irak'a sorun çıkarırım diyerek, zorlayarak Irak'ı bu işin içine kattılar. Evet, Türk devletinin baskısı, dayatması var ama KDP işin içinde olmasaydı Irak bu noktaya gelmezdi." dedi.
"SATILDIK"
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Ankara'da attığı imzadan rahatsız olan PKK elebaşı Karasu, "Şu andaki Irak yönetiminin gerçekten tarih bilgisi ve okuması zayıf. Böyle anlaşılıyor. Türk devletini tanımıyor. Günlük politika üretiyor. Şu anda Türk devleti şantaj yaptı; suyu şantaj olarak kullandı. Şimdi gevşetiyor. Irak da bu oyuna geliyor. Kesinlikle Irak'ın çıkarına değil. Şu andaki o iktidar, Sudani ve yardımcıları bin pişman olacaklar Türkiye ile bu ilişkiler sürdürdükleri için. KDP'nin şantajına böyle boyun eğdikleri için pişman olacaklar. Irak tarihi onları nasıl anacak? Şunu söyleyebiliriz. Hayırla anmayacak. Bu kadar Türk devletini tanımama, Türk devletinin bir nevi havuç sopa politikasına boyun eğme. Tam havuç sopa politikasına teslim olmuştur Irak." ifadeleriyle hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de Irak yönetimini manipüle etmeye çalıştı.
"Satıldıklarını" savunan Karasu, "Türkiye'yle ilişkiden dolayı ekonomik alan biraz rahatlayacakmış. Bu, satmadır. Bunun başka anlamı yok." dedi.
"YASAKLI ÖRGÜT" SANCISI
Irak'ın terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesinden de rahatsız olan terörist, "Ya sen PKK'yı nasıl düşman ilan ediyorsun. PKK onurunuzu kurtardı" diyerek PKK'nın DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini iddia etti.
Kaos çağrısı yapan Karasu, Iraklıların bu karara direnmesi gerektiğini öne sürerek, "Irak'la Türkiye'nin bu anlaşmalarına karşı çıkmalıdırlar. Kürt siyasi partileri karşı çıkmalı. Bu, aslında bir nevi teslim olmadır." iddiasında bulundu.
MİSAK-I MİLLİ KORKUSU: TÜRKİYE ORADAN ÇIKMAZ
Türkiye ile Irak arasındaki Mutabakat Zaptının korkusunu yaşayan Karasu Misak-ı Milli tedirginliğini de dile getirdi.
Bölgeden silineceklerini bilen Karasu, "Iraklılar demiş ki Başika'da Türkler eğitim alacak, kendileri de etkili olacakmış. Kendinizi kandırıyorsunuz. Türklerin işgalini meşrulaştırdınız yani. Kim çıkaracak Türkiye'yi oradan? Çıkacağını mı sanıyorlar? Yarın diyecekler ki biz burayı kan dökerek aldık. Şöyle aldık, böyle aldık. Zaten tarih olarak da bizimdi. Zaten öyle diyorlar; Misak-i Milli diyorlar ya. Evet, Misak-i Milli içinde Kerkük, Musul ve Suriye'nin kuzeyi. Tek fark var tabii, önemli. O Misak-i Milli kabul edildiği zaman bir Kürt inkârı yok." iddiasında bulundu.
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