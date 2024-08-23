3 başlı CHP’de Bizans Oyunları! Kim kimi saf dışı bırakacak? İşte perde arkası...

PARTİDE MUHALİF AVI

Genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ile örtülü bir rekabete giren Özgür Özel ise partide adeta 'muhalif avı' başlattı.

Nisan ayında 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden tüm muhalif partililerin isim ve soy isimlerini isteyen Özel, bu kişileri parça parça disiplin kuruluna sevk ederek partiden ihraç edecek.

Son olarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in de farklı gerekçelerle ve ihraç talebiyle bu kurula sevk edilmesi, iç savaşı daha da körükledi.

Özel'in, tüzük kurultayı sonrası MYK'da köklü değişikler yapacağı, başta Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka olmak üzere Kılıçdaroğlu'na yakın tüm isimleri genel merkezden uzaklaştıracağı bildirildi.