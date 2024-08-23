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3 başlı CHP'de Bizans Oyunları! Kim kimi saf dışı bırakacak? İşte perde arkası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 09:31 Güncelleme: 23.08.2024 09:42
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3 başlı CHP’de Bizans Oyunları! Kim kimi saf dışı bırakacak? İşte perde arkası...

CHP'de tüzük kurultayına sayılı günler kala parti içindeki çekişmeler ayyuka çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme yaptı. Toplantıda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski genel başkandan yardım istediği iddia edildi. "Pasifize edilme operasyonu" ile karşı karşıya kalan Özgür Özel ise soluğu, Kılıçdaroğlu'ndan kalan isimleri partiden ihraç etme sürecinde aldı. Elini güçlendirmek istediği Özel'in böylesi bir yola başvurduğu CHP kulislerinden gelen bilgiler arasında. İşte 3 başlı partide "Bizans Oyunları"nın perde arkası...

CHP'de gözler 6-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayına çevrildi. Kurultayda uzlaşı sağlanan başlıklardan birisi 'Parti Meclisi'ndeki (PM) üye sayısının artırılması' olarak dikkat çekiyor.

Edinilen bilgilere göre, 60 kişilik PM'deki üye sayısının tüm illeri kapsayacak şekilde en az 81 kişiye çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi hususu da bir diğer güçlü öneri olarak ön plana çıkıyor. Bu önerinin kabul görmemesi halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, yeni PM tarafından belirlenecek.

Yapılması öngörülen yeni değişiklikler, Doğu ve Güneydoğu illerinde hâlâ oldukça geniş bir kitleye sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında rakipsiz kalmak isteyen İmamoğlu, bu kapsamda önceki gün Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ederek ilk teması kurdu.

MUHALİFLERE GEÇİT YOK

İmamoğlu'nun, tüzükteki olası yeni değişiklikler sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun kemik kitlesini kendi tarafına çekmeye çalıştığı, böylelikle adaylık yarışındaki diğer potansiyel rakipleri olan Özel ve Yavaş'ı pasifize etmek istediği iddia ediliyor.

İkili arasındaki görüşmelerin ilerleyen süreçte de devam etmesi bekleniyor.

PARTİDE MUHALİF AVI

Genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ile örtülü bir rekabete giren Özgür Özel ise partide adeta 'muhalif avı' başlattı.

Nisan ayında 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden tüm muhalif partililerin isim ve soy isimlerini isteyen Özel, bu kişileri parça parça disiplin kuruluna sevk ederek partiden ihraç edecek.

Son olarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in de farklı gerekçelerle ve ihraç talebiyle bu kurula sevk edilmesi, iç savaşı daha da körükledi.

Özel'in, tüzük kurultayı sonrası MYK'da köklü değişikler yapacağı, başta Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka olmak üzere Kılıçdaroğlu'na yakın tüm isimleri genel merkezden uzaklaştıracağı bildirildi.

50 VEKİL GERGİNLİĞİ

Tüzük kurultayı için nabız yoklamaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu kanadından ise çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun, ilerleyen süreçte parti içinde oluşabilecek her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu ve gerekirse SHP'nin başına geçebileceği, kendisine yakın 50 milletvekilini de CHP'den kendi tarafından çekebileceği öne sürülüyor.

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