21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

MİT ve emniyetten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Mehnaz Omari İstanbul'da yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 14:54 Güncelleme: 21.08.2024 15:32
ABONE OL
MİT ve emniyetten PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmasına darbe! Mehnaz Omari İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberine göre MİT, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. MİT ve emniyet güçleri terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Naze Ad" kod isimli Mehnaz Omari'yi İstanbul'da yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli 'Naze Ad' kod isimli Mehnaz OMARI yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz OMARI, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, PKK/KCK'lı OMARI, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. OMARI, örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz OmarPKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omar

FİNLANDİYA YAPILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ
Uzun süredir MİT'in takibinde olan 'Naze Ad' kod isimli Mehnaz OMARI, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz OMARI'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

MİT’ten Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’ya darbeMİT’ten Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’ya darbe
MİT’ten Hakurk’ta PKK/KCK’ya darbe!MİT’ten Hakurk’ta PKK/KCK’ya darbe!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör