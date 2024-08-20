Paramotor terörünün eğitimi Fransızlardan! PKK’nın kanlı eylem planı ATAK ve Akıncı’ya takıldı

ASELSAN'DAN YENİ RADAR SİSTEMİ

Sabah'ın haberine göre; ASELSAN tarafından geliştirilen ve radar teknolojisinin en üst seviyesi olan aktif faz dizilimli alçak irtifa radar sistemi devreye sokulması planlanıyor. Radar 200 kilometreye yakın bir menzile sahip olacak. Radarın devreye girmesiyle alçak irtifalarda uçan helikopter, savaş uçağı, İHA, drone ve paramotor gibi düşük radar görünürlüğüne sahip hava unsurları tespit edilebilecek. Radar sistemi Suriye ve Irak sınırı başta olmak üzere kademe kademe tüm sınırları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.