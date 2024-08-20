Paramotor terörünün eğitimi Fransızlardan! PKK'nın kanlı eylem planı ATAK ve Akıncı'ya takıldı
TSK geçtiğimiz pazar günü sınır ihlali yapan paramotorlu teröristleri AKINCI ile tespit edip ATAK helikopterleriyle imha etmişti. Hainlerin üzerinden çıkan çok sayıdaki teçhizat ve mühimmata el konulurken, kanlı eylem planladıkları da ortaya çıktı. Sınır dışından ülkeye giriş yapmaya çalışan teröistlerin kullandığı paramotorların eğitimini, Fransızlardan aldıkları ifade edildi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Hava Savunma Birlikleri" adını verdiği yapılanma, saldırılarında patlayıcı yükleyebildikleri drone ve paramotorları kullanmaya başladı.
Güvenlik güçlerinin 12 Ağustos 2020'de 11 teröristi etkisiz hale getirdiği 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütünün Amanoslar'da yuvalanmak için nasıl bir yol izlediğine dair yeni bilgiler de elde edildi.
Yapılan çalışmalarda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in Terörden Arananlar Listesinde "Gri" kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de aralarında olduğu 4 teröristin eylem için 2 paramotor ile 28 Eylül ve 10 Ekim'de Suriye'nin Münbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiği belirlendi.
Güvenlik birimlerinin 19 Ekim'de düzenlediği operasyonda ise teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken HDP vekilin terörist oğlu sağ yakalanarak tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü mensuplarına, sınırı geçmelerini sağlayan paramotorların eğitimi Fransızlar tarafından verildi.
TERÖR SALDIRISINDA KULLANDILAR
Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Polis Evine yönelik 26 Eylül 2022'de gerçekleştirilen ve bir polisin şehit olduğu terör saldırısının faillerinin de önce Suriye Munbiç'ten Afrin'e, buradan Mersin Tarsus Çöplü köyündeki tarım arazilerine indiği öğrenildi. Yapılan arama tarama çalışmalarında paramotor parçaları ele geçirildi.
PARAMOTOR NEDİR?
Paramotor, motorlu bir yamaç paraşütünün (PPG) koşum takımı ve itici kısmının genel adıdır. Paramotor 25-70 kilometre arasında hız yapabilirken 5400 fit kadar yükselebiliyor. Çift motorlu ve bir depo benzinle 300-400 kilometre yol katledebiliyor. Uçuş süresi genellikle 2-3 saat sürebiliyor. Hava alanları ve askeri bölgelerin üzerlerinden geçmesi yasak.
ASELSAN'DAN YENİ RADAR SİSTEMİ
Sabah'ın haberine göre; ASELSAN tarafından geliştirilen ve radar teknolojisinin en üst seviyesi olan aktif faz dizilimli alçak irtifa radar sistemi devreye sokulması planlanıyor. Radar 200 kilometreye yakın bir menzile sahip olacak. Radarın devreye girmesiyle alçak irtifalarda uçan helikopter, savaş uçağı, İHA, drone ve paramotor gibi düşük radar görünürlüğüne sahip hava unsurları tespit edilebilecek. Radar sistemi Suriye ve Irak sınırı başta olmak üzere kademe kademe tüm sınırları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.
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