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Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den tamamen siliniyor

CHP'de eski ve yeni genel başkanlar arasındaki parti içi yarış sürüyor. Nisan ayında parti içindeki muhalefeti alt etmek için tasfiye hareketinin startını veren Özgür Özel, bu kez de MYK'ya el attı. MYK'da köklü değişiklikler yapmak isteyen Özel, bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP içerisinden tamamen silmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:58
Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den tamamen siliniyor

Kasım ayında yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, sonrasında MYK'sına Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimleri de alarak dikkat çekmişti.

Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den tamamen siliniyor

CHP'de yaşanan iç çekişme ve sonu gelmeyen koltuk savaşı, 1 sene geçmeden Özgür Özel'e çark ettirdi.

Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den tamamen siliniyor

Edinilen bilgilere göre Özel, kurultay tamamlanır tamamlanmaz MYK'sında yer alan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile dikkat çeken isimleri saf dışı bırakacak.

Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den tamamen siliniyor

Listenin başında ise kısa süre önce Kadın Kolları Kurultayı'nda mağlubiyet yaşayan Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka yer alıyor.

Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den tamamen siliniyor

KRİZ AYLARDIR DEVAM EDİYOR
Nisan ayında da 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden CHP'lilerin isim ve soyisimlerini talep eden genel merkez, Kılıçdaroğlu kanadına örtülü olarak 'tasfiye operasyonu' başlatmıştı.