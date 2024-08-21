21 Ağustos 2024, Çarşamba
Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den tamamen siliniyor
CHP'de eski ve yeni genel başkanlar arasındaki parti içi yarış sürüyor. Nisan ayında parti içindeki muhalefeti alt etmek için tasfiye hareketinin startını veren Özgür Özel, bu kez de MYK'ya el attı. MYK'da köklü değişiklikler yapmak isteyen Özel, bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP içerisinden tamamen silmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:58