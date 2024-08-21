Özgür Özel bu kez MYK için harekete geçti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP’den tamamen siliniyor

KRİZ AYLARDIR DEVAM EDİYOR

Nisan ayında da 81 il başkanlığına genelge göndererek seçim sürecini sabote eden CHP'lilerin isim ve soyisimlerini talep eden genel merkez, Kılıçdaroğlu kanadına örtülü olarak 'tasfiye operasyonu' başlatmıştı.