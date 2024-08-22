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CHP yandaşlarından ekonomi yönetimine "sabotaj" çabası! Masa başı yalanlarla hedef aldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 09:06 Güncelleme: 22.08.2024 09:21
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CHP yandaşlarından ekonomi yönetimine sabotaj çabası! Masa başı yalanlarla hedef aldılar

Son dakika haberi | Ekonomide vatandaşın refahını artırmak için adımlar peş peşe atılırken, CHP yandaşlarının operasyon çabaları sürüyor. Sözcü TV'de program yapan Erol Mütercimler'in "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiası hem Bakan Şimşek hem de İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen bu kez de Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, hayali bir toplantı iddiasıyla ekonomi yönetiminde kriz olduğu yalanını öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddiayı da yalanlayarak, hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

Türkiye, ekonomideki yol haritasını kararlı bir şekilde uygulamaya devam ederken; CHP yandaşları ise ekonomi yönetimine operasyon çekme gayreti içerisine girdi. Enflasyonda düşüş süreci, CDS ve cari açık gibi birçok veride iyileşmenin görüldüğü süreci sabote etmek isteyen odaklar yalan üstüne yalan üretmeye başladı.

Erol MütercimlerErol Mütercimler

İSTİFA YALANIYLA OPERASYON ÇABASI
Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de program yapan Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek istifayı önlediğini iddia etti. Bu iddia, CHP yandaşları tarafından köpürtülerek algı operasyonu yapıldı.

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YALANLARI YÜZLERİNE VURULDU
İddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaparken, "PİYASADA TEDİRGİNLİK YARATACAK HABERLERE İTİBAR ETMEYİN" ifadeleri kullanıldı.

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BAKAN ŞİMŞEK DE YALANLAMAYI PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

ŞİMDİ DE HAYALİ TOPLANTI İDDİASI
Mütercimler'in iddiası en üst düzeyden yalanlanmasına rağmen bu kez de Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ekonomi yönetiminde kriz olduğunu iddia ederek, hayali bir toplantı ile ilgili detayları paylaştı. Babacan, Şimşek'i istifa noktasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan bir toplantının getirdiği yalanını öne sürdü. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. Bakanlık, haberle ilgili "Tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir." denildi.

İşte Bakanlığın açıklaması
Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan "Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı" başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtmeden, "kulis" adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir.

Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır.

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