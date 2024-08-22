CHP yandaşlarından ekonomi yönetimine "sabotaj" çabası! Masa başı yalanlarla hedef aldılar

ŞİMDİ DE HAYALİ TOPLANTI İDDİASI

Mütercimler'in iddiası en üst düzeyden yalanlanmasına rağmen bu kez de Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ekonomi yönetiminde kriz olduğunu iddia ederek, hayali bir toplantı ile ilgili detayları paylaştı. Babacan, Şimşek'i istifa noktasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan bir toplantının getirdiği yalanını öne sürdü. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. Bakanlık, haberle ilgili "Tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir." denildi.

İşte Bakanlığın açıklaması

Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan "Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı" başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtmeden, "kulis" adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir.

Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığından ʺBeştepe'deki toplantıʺ iddialarına yalanlama geldi