CHP yandaşlarından ekonomi yönetimine "sabotaj" çabası! Masa başı yalanlarla hedef aldılar
Son dakika haberi | Ekonomide vatandaşın refahını artırmak için adımlar peş peşe atılırken, CHP yandaşlarının operasyon çabaları sürüyor. Sözcü TV'de program yapan Erol Mütercimler'in "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiası hem Bakan Şimşek hem de İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen bu kez de Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, hayali bir toplantı iddiasıyla ekonomi yönetiminde kriz olduğu yalanını öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddiayı da yalanlayarak, hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.
Türkiye, ekonomideki yol haritasını kararlı bir şekilde uygulamaya devam ederken; CHP yandaşları ise ekonomi yönetimine operasyon çekme gayreti içerisine girdi. Enflasyonda düşüş süreci, CDS ve cari açık gibi birçok veride iyileşmenin görüldüğü süreci sabote etmek isteyen odaklar yalan üstüne yalan üretmeye başladı.
İSTİFA YALANIYLA OPERASYON ÇABASI
Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de program yapan Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek istifayı önlediğini iddia etti. Bu iddia, CHP yandaşları tarafından köpürtülerek algı operasyonu yapıldı.
YALANLARI YÜZLERİNE VURULDU
İddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaparken, "PİYASADA TEDİRGİNLİK YARATACAK HABERLERE İTİBAR ETMEYİN" ifadeleri kullanıldı.
BAKAN ŞİMŞEK DE YALANLAMAYI PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
ŞİMDİ DE HAYALİ TOPLANTI İDDİASI
Mütercimler'in iddiası en üst düzeyden yalanlanmasına rağmen bu kez de Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ekonomi yönetiminde kriz olduğunu iddia ederek, hayali bir toplantı ile ilgili detayları paylaştı. Babacan, Şimşek'i istifa noktasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan bir toplantının getirdiği yalanını öne sürdü. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. Bakanlık, haberle ilgili "Tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir." denildi.
İşte Bakanlığın açıklaması
Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan "Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı" başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir.
Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.
Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtmeden, "kulis" adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir.
Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güve sorununa kesin çözümü duyunca şaşıracaksınız! Meğer çok kolaymış: Tek 1 tanesi...
- 10.000 TL üstü ve 35.000 TL altı maaş alana müjde geldi! Ödemeler yeniden düzenlendi: O tarihte ek 24.000 TL...
- Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti
- Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
- 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
- Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
- Sürekli unutuyorum diyene bir deva oluyor! İbn-i Sina fişek gibi zihnin sırrını verdi: "1 tutam ekleyin..."
- Önce tavşan mı, ördek mi gördün? İlk görenler süper zeka çıkıyor!
- Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?
- 7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."