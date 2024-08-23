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DEAŞ'a yönelik "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 08:41 Güncelleme: 23.08.2024 09:14
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DEAŞ’a yönelik Gürz-9 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

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