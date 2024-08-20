20 Ağustos 2024, Salı
Yangınlar yeşil Ege'yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı
İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası yeşil alanlar gri ve siyah renge dönüştü. Yanan alanların dron görüntüleri yürek burkarken, Prof. Dr. Derya Eşen, ""Ege Bölgesi'nde, son 10 yılda yaklaşık 6 bin 900 tane orman yangını çıkmış. Son 10 yılda Ege Bölgesi'nde, yüz ölçümü yaklaşık 850 kilometrekare olan Yalova büyüklüğünde alanımız yandı" dedi.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:59