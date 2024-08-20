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Yangınlar yeşil Ege'yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası yeşil alanlar gri ve siyah renge dönüştü. Yanan alanların dron görüntüleri yürek burkarken, Prof. Dr. Derya Eşen, ""Ege Bölgesi'nde, son 10 yılda yaklaşık 6 bin 900 tane orman yangını çıkmış. Son 10 yılda Ege Bölgesi'nde, yüz ölçümü yaklaşık 850 kilometrekare olan Yalova büyüklüğünde alanımız yandı" dedi.

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:59
Yangınlar yeşil Ege’yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı

Ege'nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos'tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı. Yangınların ilk anından itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum seferber oldu.

Yangınlar yeşil Ege’yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı

Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti. Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, kara ve gri renge dönüştü.

Yangınlar yeşil Ege’yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı. Bazı hayvanların da telef olduğu yangınlarda 142 yapı zarar gördü.

Yangınlar yeşil Ege’yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı

İZMİR'DE YANGIN 3 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiperane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı.

Yangınlar yeşil Ege’yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını ise 5 gün sürdü. Arazinin sarp ve engebeli olması, ekiplerin mücadelesini güçleştirdi. Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü. Kimi vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi.