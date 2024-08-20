Yangınlar yeşil Ege’yi griye çevirdi! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını ise 5 gün sürdü. Arazinin sarp ve engebeli olması, ekiplerin mücadelesini güçleştirdi. Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü. Kimi vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi.