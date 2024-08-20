İzmir’deki yangında ölümle burun buruna gelen köylüler dehşet anlarını anlattı: 4 gün boyunca cehennemi yaşadık

ONLAR BENİM CANIMDI



Necmiye Akduvan (75) ise, "5 tane keçim telef oldu. Onlar benim canımdı. Keçilerim çok güzeldi. Milyonları verseler onları kimseye vermezdim. İlk defa böyle bir felaket yaşadık. Keçilerim içeride bağıra bağıra ölmüş. Keçiler dumandan zehirlenmiş. Jandarma geldi bizi evlerden çıkardı. Jandarma sayesinde canımız kurtuldu. Jandarmamız olmasaydı belki de şu an hayatta olmayabilirdik. Allah devletimizden razı olsun. Hayvanları kurtaramadık. Onlar benim evladımdı. Onlara çok üzüldüm" diye konuştu.