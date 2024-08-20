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Son dakika | Bahçeli'den 17-25 Aralık açıklaması: Darbe sürecidir! Gündemimizden çıkarmak mümkün değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 14:59 Güncelleme: 20.08.2024 15:21
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Son dakika | Bahçeli’den 17-25 Aralık açıklaması: Darbe sürecidir! Gündemimizden çıkarmak mümkün değildir

Son dakika haberi...MHP lideri Devlet Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür." açıklamasında bulundu.

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