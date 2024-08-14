Hayati Yazıcı’dan AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğunu yorumladı: Gücümüzü yalnızca milletimizden alıyoruz

Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşı, AK Parti kurucularından Hayati Yazıcı, partinin kuruluş sürecini ve 23 yıllık serüvenini SABAH'a anlattı.

AK PARTİ SAMİMİDİR



Tayyip Bey'le 1974'ten bu yana tanışıyoruz. Siyasi birlikteliğimiz 1994 yerel seçimlerinden önceye dayanıyor. Tayyip Bey, samimi, sabırlı ve doğrucu. Bu vasıflarından ötürü milletin gönlünde taht kurdu. AK Parti'yi de siyasi aile olarak görüyorum. 2000'li yıllarda Türkiye'de siyaset kurumuna olan güven kelimenin tam anlamıyla dibe vurmuştu. Türkiye'de siyasal hayata, siyasi yapıların birbiriyle olan ilişkilerine ve milletin siyasete olan ilgisine bakıldığında AK Parti, sahici siyaset ve projeler üretip sorunların çözümüne odaklı somut öneriler getirdi.

AK Parti, siyasetin hedef kitlesi milletle güven içinde süreçleri samimi bir şekilde inşa etti. Tayyip Bey'in 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle yeni dönemin kapıları aralandı. Belediye başkanlığı sürecinde gerçekleştirdiği performans, halkla ve Türkiye'yle kurduğu diyalog, sorunları çözen lider olma algısını halkın belleğine yerleştirdi. 14 Ağustos 2001'de kurulduk ve 22 yıldır da iktidardayız.