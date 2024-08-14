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Torbacılara geçit yok! 59 ilde çok sayıda gözaltı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 08:45 Güncelleme: 14.08.2024 09:12
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Torbacılara geçit yok! 59 ilde çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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