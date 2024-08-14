Başkan Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e yanıt: BMGK'nın yapısı kökten değiştirilmeli
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz" paylaşımına destek verdi. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla, "Güvenlik Konseyi, II. Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlandı. Dünya değişti ancak Konsey'in bileşimi buna ayak uyduramadı. Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz. Afrika'nın sesleri, görüşleri ve katılımı Konsey'in müzakereleri ve eylemlerinde dikkate alınmalıdır." ifadelerin kullandı.
Bunun üzerine Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz" paylaşımına destek verdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir.
Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir.
Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur.
"'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' DEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak 'Dünya 5'ten büyüktür' demeyi, 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz.
Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
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