Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Başkan Erdoğan'ın Hamas sözlerine övgü: Takdire şayan | Sultan Abdülhamid benzetmesi
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" bir hareket şeklinde tanımlamayı reddedip "işgal altındaki topraklarını savunan bir direniş hareketi" olarak nitelemesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.
MİÇOTAKİS'İN YÜZÜNE YÜZÜNE VURMUŞTU
Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına karşı çıkması ve onu topraklarını savunan bir direniş hareketi şeklinde tanımlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından da şöyle söz etti:
"Bu konuşma, mazlumların zaferi, zalimlere karşı savaş, Allah'ın evliyalarının zaferi ve Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaştır. Tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır. Türkiye'nin onların yanında yer aldığı ve alacağı, yönünü ve kıblesini değiştirmemiş olduğunu haber vermiştir."
Açıklamada Başkan Erdoğan'ın bu şekildeki "güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumlarının" takdire şayan olduğu ve kendisinin de Müslüman alimlerin ve İslam ümmetinin duasına mazhar olduğu kaydedildi.
SULTAN ABDULHAMİD BENZETMESİ
Sultan II. Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına ilişkin tutumuna işaret edilen açıklamada, Başkan Erdoğan söz konusu açıklamalarının da kendilerine Sultan Abdülhamid'i hatırlattığı belirtildi.
"HAMAS, GAZZE'DE ANADOLU'NUN İLERİ HAT SAVUNMASINI YAPIYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Hamas için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şimdi Hamas'ı destekliyoruz diye, Hamas'a sahip çıkıyoruz diye dışarıda ve içeride bizi eleştiriyorlar. Yahu sizde hiç mi vicdan yok, hiç mi insafınız kalmadı? Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan masum yavrulara yardım götüren tırlara bile tahammül edemeyenleri savunacak kadar, bu terörü, bu terör devletini savunacak kadar mı ruhunuzu, kimliğinizi, kişiliğinizi kaybettiniz?
Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, eğer durdurulmazsa 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor; bize saldırıyor bize. Hamas, Gazze'de, Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı? Ben Hamas'ı Kuvayımilliye'ye benzetince rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oldunuz? Kuvayımilliye'ye de affedersiniz, eşkıya demediler mi, asi demediler mi, isyancı demediler mi, hain demediler mi, şaki demediler mi? Bugün Hamas'a terör örgütü diyenler, 100 yıl önce olsa, inanın, Kuvayımilliye'ye de terör örgütü diyecekler, asi, şaki, hain diyeceklerdi."
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