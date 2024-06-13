İspanya’da üst üste diplomasi trafiği! Gözler Başkan Erdoğan-Sanchez zirvesinde! Ana gündem Eurofighter...

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.

Başkan Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede Kral Felipe'i en kısa vakitte mutlaka Türkiye'ye beklediğini söyledi.