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İspanya'da üst üste diplomasi trafiği! Gözler Başkan Erdoğan-Sanchez zirvesinde! Ana gündem Eurofighter...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 09:37 Güncelleme: 13.06.2024 09:43
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İspanya’da üst üste diplomasi trafiği! Gözler Başkan Erdoğan-Sanchez zirvesinde! Ana gündem Eurofighter...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giderken Kral 6.Felipe ile görüştü. Kritik zirvede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Başkan Erdoğan bugün de İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya gelecek. Bu görüşmede savunma sanayiinde atılacak adımların yanı sıra Eurofighter alımının da gündemde olması bekleniyor. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'in davetine icabetle, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na katılmak için Madrid'e gitti.

Başkan Erdoğan'ı havalimanında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, anılan Bakanlık Protokol Genel Müdürü María Sebastián de Erice García de la Peña ve anılan Bakanlıkta Batı, Merkez ve Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Raquel Gómez-Cambronero Álvarez ile T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve Büyükelçilik çalışanları karşıladı.

İspanya Kralı Felipe ile de bir araya gelen Başkan Erdoğan, onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

GÖRÜŞMEDE GAZZE'DE GERÇEKLEŞEN KATLİAMLAR ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.

Başkan Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede Kral Felipe'i en kısa vakitte mutlaka Türkiye'ye beklediğini söyledi.

GÖZLER ORTAK BASIN TOPLANTISINDA

Başkan Erdoğan Kral Felipe'nin ardından bugün İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşecek. Görüşme sonrasında iki lider ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak.

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALIMI GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan'ın İspanya ile İtalya'da yapacağı ikili görüşmelerin gündeminde, Eurofighter savaş uçağı alımının önemli bir yer tutması bekleniyor. Türkiye, hava gücünde bir zaafiyet oluşmaması için 40 Eurofighter jetini, Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarına sahip olmasından önce envanterine katmayı istiyor.

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