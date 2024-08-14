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Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 14.08.2024 19:44
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Emine Erdoğan’dan AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk" dedi.

Emine Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti'ye nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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