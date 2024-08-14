AK Parti’de 23. yıl coşkusu! Çok sayıda yeni isim rozet takacak! 81 ilde kutlama hazırlığı...

"KULİSLERDE KONUŞULAN 3 MİLLETVEKİLİ"

A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı. Akkuş, "AK Parti Genel Merkezi'ndeki kutlama hazırlıkları devam ediyor. Bugün geniş bir katılımla AK Parti'de kutlamalar yapılacak. Tam 1.450 davetiye hazırlandı ve herkese gönderildi. Buraya dev ekranlar kurulacak. Slogan "Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti". Bugün aynı zamanda milletvekilleri ve belediye başkanlarından da AK Parti'ye katılım gerçekleşecek. Dün 2 milletvekili denmişti ama bugün kulislerdeki beklenti 3 milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi. 15 belediye başkanı da yakalarına AK Parti rozetini takıyor olacaklar. Önümüzdeki süreçte ise peyderpey geçişlerin olması bekleniyor." İfadelerini kullandı.

EN UZUN SÜRE İKTİDARDA KALAN PARTİ OLDU

AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

AK Parti'ye geçmek isteyen farklı isimler de zamana yayılacak. Partisinin MYK toplantısında kurmayların hitap eden Başkan Erdoğan da katılımlara ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımızı açık tuttuk. Dışlayarak, dışarda bırakarak değil kucaklayarak bugünlere geldik. Partimize güç katacak, katkı yapacak herkesle, ortak değerler etrafında buluşma irademiz bakidir. Nihai halini belirleyeceğiz, 14 Ağustos'taki etkinliğimizi partimize yeni katılımlarla taçlandırmış olacağız, gelmek isteyenlerle görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.