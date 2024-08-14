En çok göç alan ve göç veren iller belli oldu! İstanbul'da çarpıcı rakam! TÜİK verileri açıkladı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. 2023 yılında ülke genelinde ise 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il oldu.
Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.
3,5 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETTİ
Buna göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu.
Bu çerçevede Türkiye'de, geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.
EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL
Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 412 bin 707 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişiyle Ankara ve 147 bin 765 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişiyle Ardahan, 10 bin 202 kişiyle Bayburt ve 11 bin 806 kişiyle Tunceli oldu.
İSTANBUL'DAN REKOR GÖÇ
İstanbul 581 bin 330 kişiyle en çok göç veren il olurken, bu ili 208 bin 740 kişiyle Ankara ve 164 bin 247 kişiyle Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişiyle Ardahan, 7 bin 234 kişiyle Tunceli ve 7 bin 604 kişiyle Kilis olarak belirlendi.
GEÇEN YIL EN FAZLA GÖÇ HAREKETLİLİĞİ 20-24 YAŞ GRUBUNDA
Türkiye'de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği 647 bin 191 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.
Geçen yıl iller arası göç edenlerden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.
GÖÇ NEDENİ ÇOĞUNLUKLA EĞİTİM
Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde ise Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni, erkeklerde 257 bin 277 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet-acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet-acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.
Türkiye'de 2023'te en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni, eğitim oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 447'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlama-iş bulma ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
- 63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...