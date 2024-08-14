En çok göç alan ve göç veren iller belli oldu! İstanbul’da çarpıcı rakam! TÜİK verileri açıkladı...

3,5 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETTİ

Buna göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu.

Bu çerçevede Türkiye'de, geçen yıl 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 412 bin 707 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişiyle Ankara ve 147 bin 765 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişiyle Ardahan, 10 bin 202 kişiyle Bayburt ve 11 bin 806 kişiyle Tunceli oldu.