Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü! Arabuluculuğun adresi Türkiye! "Somut adımlar bekliyorum" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı…