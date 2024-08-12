AK Parti sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun "Görüşmeyi reddettim" iddialarına yalanlama | "Bu beyan doğru değil"

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

"TECAVÜZLERİ SAVUNAN CİNAYET ŞEBEKESİ"

Bu Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı 'Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu' savundu. Bunun karşısında Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliği'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Temsilcisinden, İngiliz Dişişleri Bakanından ağır ifadelerle cevap verildi, 'bu bir alçaklıktır, insanlık suçudur' diye. Ama gördüğünüz gibi tecavüzleri, insanların açlığa mahkum edilmesini savunan bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız."

İSRAİL ATEŞKES ÇAĞRILARINA BOMBA İLE YANIT VERİYOR

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin, barış çağrılarının yukarı çıktığı bir dönemde olduğuna dikkati çeken Çelik, "En son barış çağrıları yapılmışken, ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından üçlü bir deklarasyon yayınlanmışken İsrail'in buna cevabı bir okulu bombalamak şeklinde oldu." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na soykırım konusunda İsrail aleyhine açılmış davaya taraf olduğunu anımsatarak, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bütün devletlerin katılmasını arzu ettiklerini bildirdi.

AK PARTİ DÜNYA SİYASETİNDE BİR MARKA

14 Ağustos'ta tüm milleti AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet eden Çelik, AK Parti'nin Türkiye'de büyük reformlar gerçekleştirmiş, büyük devrimlere imza atmış bir halk hareketi olarak doğduğunu söyledi.