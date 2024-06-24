24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda sona gelindi! Başkan Erdoğan'dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşılırken, uçuşlar yakında başlayacak. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat havalimanını gezerek izlenimlerini köşesine taşırken "Proje, göz kamaştıran modern altyapısı ve yüksek yolcu kapasitesi ile bölgenin ekonomik potansiyelini artıracak" dedi. Donat ayrıca Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yeni ismini de açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 07:38 Güncelleme: 24.06.2024 07:41
  • 1
  • 15
Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sona gelindi! Başkan Erdoğan’dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı

Yakında açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gezen Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat izlenimlerini köşesine taşıdı. Donat, ihale aşamasından bitimine kadar havalimanın adının Çukurova Bölgesel Havalimanı olduğunu ancak Başkan Erdoğan'ın son halini gördükten sonra isim değişikliğine gidildiğini açıkladı.

İşte Donat'ın yazısından detaylar:

  • 2
  • 15
Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sona gelindi! Başkan Erdoğan’dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı

Portakal çiçeği kokulu coğrafya modern ve büyük bir havalimanına kavuştu... Açılışa hazır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile konuştuk... Açılış töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarih bekleniyor.
İhale aşamasından bitimine kadar... Havalimanın adı Çukurova Bölgesel Havalimanı idi.

  • 3
  • 15
Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sona gelindi! Başkan Erdoğan’dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı

İnşaat bitti... Tabelalar bile asıldı... Yine:
Çukurova Bölgesel Havalimanı.
Fakat... Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhteşem eserin son halini görünce... Karar verdi... Ve isim değişikliğine gidildi:
Çukurova Uluslararası Havalimanı.

  • 4
  • 15
Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sona gelindi! Başkan Erdoğan’dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı

GURUR ABİDESİ

Havalimanını, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve SABAH Gazetesi Çukurova Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile birlikte gezdik.
Beğendik... Hayran kaldık.

  • 5
  • 15
Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sona gelindi! Başkan Erdoğan’dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı

Türk müteahhidinin... Türk mühendis ve mimarlarının... Türk işçilerinin eseri.
Biliyoruz... Günlük sorunlar, enflasyon, emekli maaşı, hayat pahalılığı moralleri bozuyor.
Enseyi karartmaya gerek yok... Bu günler de geçer.
Ama... Unutmayalım... Türkiye'de güzel şeyler de oluyor... İşte Çukurova Uluslararası Havalimanı.
Bir gurur abidesi.