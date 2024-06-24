Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda sona gelindi! Başkan Erdoğan’dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı

Türk müteahhidinin... Türk mühendis ve mimarlarının... Türk işçilerinin eseri.

Biliyoruz... Günlük sorunlar, enflasyon, emekli maaşı, hayat pahalılığı moralleri bozuyor.

Enseyi karartmaya gerek yok... Bu günler de geçer.

Ama... Unutmayalım... Türkiye'de güzel şeyler de oluyor... İşte Çukurova Uluslararası Havalimanı.

Bir gurur abidesi.