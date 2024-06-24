24 Haziran 2024, Pazartesi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda sona gelindi! Başkan Erdoğan'dan isme ince dokunuş | Dünya markaları yerini aldı
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşılırken, uçuşlar yakında başlayacak. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat havalimanını gezerek izlenimlerini köşesine taşırken "Proje, göz kamaştıran modern altyapısı ve yüksek yolcu kapasitesi ile bölgenin ekonomik potansiyelini artıracak" dedi. Donat ayrıca Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yeni ismini de açıkladı.
Giriş: 24.06.2024 07:38 Güncelleme: 24.06.2024 07:41
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