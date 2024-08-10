Şehit İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye A Haber’e konuştu: Şehit olmadan 2 saat önce görüştük
İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdulsalam Haniye, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Abdulsalam Haniye babası ile şehit olmadan 2 saat önce telefonda konuştuğunu söyledi, "O'nun bize vasiyeti Filistin davasıydı" dedi. Abdulsalam Haniye, babasının hayali olan şehitliğe kavuştuğunu dile getirdi.
İsrail'in suikastında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin bazı yakınları İstanbul'da taziyeleri kabul etti. Haniye'nin oğlu Abdulsalam Haniye a habere özel açıklamalarda bulundu.
SON FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ
Abdulsalam Haniye, babasıyla en son şehit olmadan 2 saat önce telefonla konuştuklarını söyledi. Abdulsalam Haniye, "Şehadetinden bir gün önce birlikteydik. Suikasttan iki saat önce de telefonla konuştuk. Bana Tahran'da parlamentoda dini lider ve İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin bir fotoğrafını gönderdi" dedi.
"ŞEHİTLİK İSTEĞİNE KAVUŞTU"
Babası İsmail Haniye'nin hayatını Filistin davasına adadığını da vurgulayan Abdulsalam Haniye, "Babamla aramızda kardeş-arkadaş ilişkisi, öğretmen-öğrenci ilişkisi vardı. O çok vasfa sahip bir insandı. Cihatçı, mücahid, liderlik vasıfları vardı. Kader onu Hamas'ın lideri ve Filistin'in başbakanı yaptı. Tutuklandı sınır dışı edildi ve zulüm gördü. Onun istediği şehitlikti ve ona kavuştu. Allah'a hamdolsun, onun şehadeti milleti birleştirdi. Şehitlik Allah'ın şereflendirdiği büyük bir şereftir, Allah'a hamd olsun bize bunu yaşattı." ifadelerini kullandı.
"MİRASI FİLİSTİN DAVASI"
Abdulsalam Haniye babasının kendilerine vasiyetinin de Filistin davası olduğunu söyledi. Haniye, "Onun bizden isteği bu davayı sürdürmemiz ve bu yola devam etmemiz. O, insanlara olan yaklaşımının, kendine özgün düşüncelerinin ve kalplere dokunmanın her zaman bizim için yol gösterici olmasını istedi. Onun bizden istediği her ne pahasına olursa olsun mülteci kamplarını korumamızı istedi." dedi.
"MÜCADELE SONSUZA KADAR SÜRECEK"
İsrail'in işgaline karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Abdulsalam Haniye, "Her bir Filistinli bu direnişin lideri ve efendisi seviyesindedir. Elbette bir halk işgal altındadır. Bu dava yeni değil. Bu yolda çok şehit verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Filistin halkı, işgal bitene kadar bu işgale karşı mücadeleyi sonsuza kadar sürdürecek." dedi.
40 YILLIK DAVA ARKADAŞLIĞI
İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Alhindi ise İsmail Haniye ile ilk kez Şeyh Ahmet Yasin'in evinde karşılaştığını belirtti.
Muhammed Alhindi'nin A Haber'e yaptığı açıklamaları şöyle:
Onu 40 yılı aşkın süredir tanıyorum. İslam Üniversitesi'nde öğrenciyken ve daha sonra Şeyh Ahmed Yasin'in refakatçisiyken tanıştık. Onunla ilk kez Şeyh Ahmed Yasin'in evinde karşılaşmıştım ve son kez Doha'da, şehadetinden yaklaşık bir hafta önce karşılaşmıştım
Birincisi, bugün Filistin halkı, özellikle de Hamas ve İslami Cihad, 10 aydır savaş yürütüyor ve İsrail Gazze Şeridi'ne saldırıp herkesi hedef alıyor. Bu nedenle İsmail Haniye, en çok arananların başında geliyordu. Hamas'ın ilk yetkilisiydi ve özellikle Şeyh Salih El Aroudi'nin Beyrut'ta şehit edilmesinden sonra hedef halindeydi.
DAVANIN ÖN SAFLARINDA YERALDI
İsmail Haniye davamız için her zaman ön saflarda yer aldı. O bu yolu çok küçükken seçmişti. Cihad ve direnişi tam bir inançla seçmişti ve bu yolda kendisine yüklenilecek tüm sonuçların ve sorumlulukların farkındaydı. Konuşmalarında sürekli İsrail'i tanımayacağımızı tekrarlardı. Çocukları, onun şehadetinin Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir şehidin şahitliğinden farklı olmadığını açıkladı. Haniye kendisini, ailesini, hareketini ve tüm direniş hareketlerinin projelerini şehadet olarak görüyordu. Tüm şehitlerin kanının, yalnızca Filistinliler için değil, tüm ulus için şanlı bir zafere yol açacağından eminiz diyordu
"ŞEHİTLİK EN ÇOK İSTEDİĞİ DİLEĞİYDİ"
13 yıllık dava arkadaşı Casir Al Barguti de Haniye'nin sürekli tehdit altında yaşadığını söyledi. Casir Al Barguti, "Elbette İsmail Haniye konumundaki bir kişi, İslami Direniş Hareketi ile olan bağından dolayı her zaman tehdit altındadır, çünkü İslami Direniş Hareketi, liderleri ve üyeleriyle birlikte İsrail tarafından hedef alınmaktadır. Liderlik pozisyonundayken kendisi için tehlike o kadar büyüktü, ancak İsmail Haniye şehitliğe her yönüyle hazırlıklıydı. Şehitlik, Haniye'nin en çok istediği dileğiydi ve istediğini elde etti. Onun vasıflarından ne kadar bahsedersek bahsedelim bu konuda eksik kalırız. Ben bir tutsaktım ve esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldık. Biz özgür olduğumuzda bizi Gazze'de İsmail Haniye bekliyordu ve bizi kabul etti. ?O en çok iyi bir babaydı, ülkesine ve halkına fedakarlık eden herkese düşkün bir insandı. Onun sözleri bizlere ilham gibiydi, sözleri her zaman farklıydı. Milli birliğe, kardeşlik anlayışına, direnişimizin devamına, İslam milletinin yeniden birliğine odaklanmış bir insandı. Düzenli olarak buluşurduk ve ben Batı Şerialıyım, o yüzden İsmail Haniye Batı Şeria ve detaylarıyla ilgili haberleri duymayı severdi, bu yüzden İsmail Haniye kardeşime tüm detayları anlatırdım." dedi.
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