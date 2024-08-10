Şehit İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye A Haber’e konuştu: Şehit olmadan 2 saat önce görüştük

40 yıldır süren yol arkdaşlığı ve Haniye'nin dik duruşu

40 YILLIK DAVA ARKADAŞLIĞI

İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Alhindi ise İsmail Haniye ile ilk kez Şeyh Ahmet Yasin'in evinde karşılaştığını belirtti.

Muhammed Alhindi'nin A Haber'e yaptığı açıklamaları şöyle:

Onu 40 yılı aşkın süredir tanıyorum. İslam Üniversitesi'nde öğrenciyken ve daha sonra Şeyh Ahmed Yasin'in refakatçisiyken tanıştık. Onunla ilk kez Şeyh Ahmed Yasin'in evinde karşılaşmıştım ve son kez Doha'da, şehadetinden yaklaşık bir hafta önce karşılaşmıştım

Birincisi, bugün Filistin halkı, özellikle de Hamas ve İslami Cihad, 10 aydır savaş yürütüyor ve İsrail Gazze Şeridi'ne saldırıp herkesi hedef alıyor. Bu nedenle İsmail Haniye, en çok arananların başında geliyordu. Hamas'ın ilk yetkilisiydi ve özellikle Şeyh Salih El Aroudi'nin Beyrut'ta şehit edilmesinden sonra hedef halindeydi.