Şehit İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye A Haber’e konuştu: Şehit olmadan 2 saat önce görüştük

Şehitlik, Haniye'nin en çok istediği dileğiydi ve istediğini elde etti

13 yıllık dava arkadaşı Casir Al Barguti de Haniye'nin sürekli tehdit altında yaşadığını söyledi. Casir Al Barguti, "Elbette İsmail Haniye konumundaki bir kişi, İslami Direniş Hareketi ile olan bağından dolayı her zaman tehdit altındadır, çünkü İslami Direniş Hareketi, liderleri ve üyeleriyle birlikte İsrail tarafından hedef alınmaktadır. Liderlik pozisyonundayken kendisi için tehlike o kadar büyüktü, ancak İsmail Haniye şehitliğe her yönüyle hazırlıklıydı. Şehitlik, Haniye'nin en çok istediği dileğiydi ve istediğini elde etti. Onun vasıflarından ne kadar bahsedersek bahsedelim bu konuda eksik kalırız. Ben bir tutsaktım ve esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldık. Biz özgür olduğumuzda bizi Gazze'de İsmail Haniye bekliyordu ve bizi kabul etti. ?O en çok iyi bir babaydı, ülkesine ve halkına fedakarlık eden herkese düşkün bir insandı. Onun sözleri bizlere ilham gibiydi, sözleri her zaman farklıydı. Milli birliğe, kardeşlik anlayışına, direnişimizin devamına, İslam milletinin yeniden birliğine odaklanmış bir insandı. Düzenli olarak buluşurduk ve ben Batı Şerialıyım, o yüzden İsmail Haniye Batı Şeria ve detaylarıyla ilgili haberleri duymayı severdi, bu yüzden İsmail Haniye kardeşime tüm detayları anlatırdım." dedi.