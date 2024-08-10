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Türkiye'nin KKTC ve Meksika Büyükelçileri belli oldu! Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 07:05 Güncelleme: 10.08.2024 07:10
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Türkiye’nin KKTC ve Meksika Büyükelçileri belli oldu! Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın imzası ile yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KKTC Büyükelçiliğine Yasin Ekrem Serim atanırken, Meksika Büyükelçiliğine ise Murat Salim Esenli atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığında da bazı atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Bakanlıklarda ve başkanlıklarda görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle:

KKTC yeni Büyükelçisi Yasin Ekrem SerimKKTC yeni Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim

KKTC NEZDİNDE TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNE YASİN EKREM SERİM ATANDI
Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan atamalara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.

Yeni Meksika Büyükelçisi Murat Salim EsenliYeni Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki görev değişiklikleri şu şekilde: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Ersin Dilber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Uğur Erdem, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Turgay Turkyılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Osman Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ferhat Çolak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ahmet Abdullah Antalya atandı. Ayrıca, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı, bu pozisyona Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN ATAMALAR
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan atama değişiklikleri kapsamında, 22/02/2024 tarihli ve 2024/41 sayılı Kararın, Hakkari Il Müftüsü İsmail Fakırrullahoğlu'nun Tunceli İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü, 22/02/2024 tarihli ve 2024/41 sayılı Kararın, Tunceli İl Müftüsü Şevket Dılmac'ın Hakkari İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü, iptal edildi. Yapılan atamalar ise su şekilde; Eskişehir İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Hüseyin Okus, Kayseri İl Müftülüğüne Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, Kars İl Müftülüğüne Yavuz Yıldız, Tunceli İl Müftülüğüne Mustafa Şanver, Edirne İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu, Karabük İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek, Şırnak İl Müftülüğüne Orhan Örnek atandı.

Yeni KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem SerimYeni KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim

YASİN EKREM SERİM KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Mart 1986.

Doğum Yeri: İzmit, Kocaeli, Türkiye.

Medeni Durumu: Evli, 3 çocuk babası.

Bildiği yabancı diller: İngilizce.

Göreve başlama tarihi: 14 Ekim 2022.

Eğitim:

Lisans:

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Girne Amerikan Üniversitesi

Yüksek Lisans:

Uluslararası İşletme Yönetimi, University of Westminster

Sertifika Programları:

Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı, Harvard Üniversitesi

Güneydoğu Avrupa'da Liderlik Programı, Harvard Üniversitesi

Önceki Görevleri:

2020 – 14 Ekim 2022:Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü

2018 – 2020:Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü

2016 – 2018: Dışişleri Bakanı Başdanışmanı

2015 – 2016: Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Başbakanlık

2014 – 2015: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü

2013 – 2014: Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü

2010 – 2012: Danışman, Avrupa Birliği Bakanlığı

Yeni Meksika Büyükelçisi Murat Salim EsenliYeni Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli

MURAT SALİM ESENLİ KİMDİR?
TED Ankara Koleji'ni bitirmiştir. American Unv. Of Washington, D.C. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Saint John's University Uluslararası İlişkiler Hukuk Bölümü'nde Hükûmet, Politika Uluslararası Hukuk Programı konulu Master yapmıştır. 1984 yılında Aday Meslek Memuru olarak Dışişleri'nde göreve başlamış, çeşitli görevlerde bulunmuş, 1993-1995 yıllarında Dışişleri Bakanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Erdal İnönü'nün özel kalem müdür yardımcısı, 1999-2001 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Özel Kalem Müdürü olmuştur. 2005-2007 yıllarında Amerika Dairesi Başkanı ve Amerika Genel Müdür yardımcısı olarak görevlerde bulunmuştur. 2007-2009 yıllarında Dışişleri Bakanları Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın özel müşaviri olmuştur. 1 Nisan 2009-15 Aralık 2013 Çin Büyükelçisi olarak görev almış, Aralık 2013-Kasım 2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2 Kasım 2016-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında İtalya Büyükelçisi olmuştur. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Brezilya eski Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in kızı Anita Amorim ile yaptığı evlilikten iki çocuğu vardır. 2009 yılı itibarıyla Gazeteci Evren Esenli ile evli olup bir çocuk babasıdır. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.

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